МО РФ: за неделю ВСУ потеряли свыше 7,8 тыс. военных в зоне СВО

Москва22 мая Вести.За прошедшую неделю украинская армия суммарно потеряла в зоне проведения спецоперации около 7830 боевиков, следует из сводки Минобороны РФ о ходе СВО.

Отмечается, что потери противника в зоне ответственности российской группировки войск "Север" составили свыше 1260 военных, группировки "Запад" – более 1290 человек, группировки "Юг" – свыше 870 боевиков.

Кроме того, в зоне ответственности Центральной группировки ВСУ потеряли свыше 1965 военнослужащих, Восточной группировки – более 2050 боевиков, группировки "Днепр" – свыше 395 человек.

Ранее в МО РФ сообщили, что российская армия в ответ на террористические атаки Киева нанесла за неделю один массированный и пять групповых ударов по объектам на Украине.