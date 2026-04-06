Москва6 апр Вести.Российские военные в течение суток ударили по цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет Вооруженных сил Украины и используемым в их интересах энергообъектам. Суточные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили порядка 1210 военных, сообщили в МО РФ.

Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 159 районах.

Нанесено поражение цехам производства систем управления и комплектующих оперативно-тактических ракет, энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, местам хранения и сборки беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении российского оборонного ведомства

Там также сообщили, что группировка "Север" за сутки уничтожила более 185 украинских военных, бойцы "Запада" - до 180 боевиков ВСУ, "Юга" – до 175. Суточные потери ВСУ в зоне ответственности Центральной группировки составили свыше 350 военных, Восточной - до 260. Бойцы группировки "Днепр" за сутки поразили до 60 военнослужащих ВСУ.