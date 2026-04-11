Москва11 апр Вести.Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, были поражены украинские склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников дальнего действия, пункты временной дислокации боевиков ВСУ и воюющих на их стороне иностранных наемников.

Суточные потери противника, по данным российского МО, составили порядке 1,2 тысячи военнослужащих. В зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ лишились более 180 боевиков, "Запад" — свыше 190, "Юг" — до 160, "Центр" — более 345, "Восток" — свыше 285, "Днепр" — до 40.

В течение суток ВСУ также потеряли боевую машину РСЗО, 11 орудий полевой артиллерии и минометов, ЗРК, 19 танков и бронемашин, а также 83 военных автомобиля.

Российская ПВО сбила за минувшие сутки 259 украинских беспилотников и 12 авиабомб.