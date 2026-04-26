Минобороны: ВС РФ нанесли удары по энергетике ВСУ и местам хранения БПЛА

ВС РФ поразили транспортную и энергетическую инфраструктуру ВСУ Минобороны: ВС РФ нанесли удары по энергетике ВСУ и местам хранения БПЛА

Москва26 апр Вести.Российские войска за сутки нанесли поражение местам хранения и запуска БПЛА ВСУ дальнего действия, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, применяемой в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ

Уточняется, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетами, а также беспилотниками.

Кроме того, были поражены места дислокации украинских военных и наемников в 140 районах.

Совокупные потери ВСУ за сутки составили более 1200 военных.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны РФ за прошедшую ночь ликвидировали 203 украинских беспилотника над российскими регионами.