Москва26 апрВести.Российские войска за сутки нанесли поражение местам хранения и запуска БПЛА ВСУ дальнего действия, а также объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, применяемой в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ
Уточняется, что удары были нанесены оперативно-тактической авиацией, ракетами, а также беспилотниками.
Кроме того, были поражены места дислокации украинских военных и наемников в 140 районах.
Совокупные потери ВСУ за сутки составили более 1200 военных.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны РФ за прошедшую ночь ликвидировали 203 украинских беспилотника над российскими регионами.