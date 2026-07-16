Минобороны: ВС РФ ударили по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

ВС РФ ударили по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ Минобороны: ВС РФ ударили по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

Москва16 июл Вести.Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Кроме того, нанесены удары по местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

В Минобороны РФ отметили, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли порядка 1 450 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО.

Ранее Министерство обороны России отчиталось, что наносит удары по объектам военно-промышленного комплекса на Украине без перерыва.