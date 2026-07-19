Минобороны: армия РФ ударила по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

ВС РФ ударили по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ Минобороны: армия РФ ударила по объектам ТЭК и транспортной инфраструктуры ВСУ

Москва19 июл Вести.Российские военные в течение прошедших суток нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Отмечается, что поражение объектам было нанесено силами тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ говорится в сообщении МО РФ

Кроме того, удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 149 районах.

Потери противника в течение суток в зоне СВО составили порядка 1500 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что ВС России в результате массированного удара уничтожили завод UKRTAC, который специализировался на выпуске средств индивидуальной защиты для украинской армии.