Москва14 июлВести.Российская армия нанесла удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве также рассказали о поражении пунктов временной дислокации украинских подразделений в 148 районах.
В публикации уточняется, что удары были нанесены при помощи оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.
Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действияговорится в сводке
Ранее Минобороны РФ рассказало подробности группового удара по Киеву.