Минобороны: ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспорта ВСУ

ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспорта ВСУ Минобороны: ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспорта ВСУ

Москва14 июл Вести.Российская армия нанесла удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым Вооруженными силами Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве также рассказали о поражении пунктов временной дислокации украинских подразделений в 148 районах.

В публикации уточняется, что удары были нанесены при помощи оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии группировок войск ВС РФ.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия говорится в сводке

Ранее Минобороны РФ рассказало подробности группового удара по Киеву.