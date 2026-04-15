ВС РФ поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры противника

Москва15 апр Вести.Российские войска нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Поражение нанесено силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ

Кроме того, российские военнослужащие поразили место запуска дронов дальнего действия, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах.