Минобороны РФ сообщило об ударах по объектам ВСУ в 152 районах Минобороны: ВС РФ поразили инфраструктуру и склады боеприпасов ВСУ в 152 районах

Москва11 июл Вести.Вооруженные силы России нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также местам хранения беспилотников дальнего действия и складам боеприпасов. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ о ходе спецоперации за минувшие сутки, опубликованной 11 июля.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ сказано в сообщении ведомства

Помимо перечисленных объектов, поражению подверглись пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего атаки затронули 152 района.

Ранее Минобороны России информировало о том, что в ночь на 11 июля российские войска нанесли групповые удары по военным объектам Украины, применив высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. По данным ведомства, в результате этой атаки были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве и используемые в интересах ВСУ инфраструктурные объекты на побережье Черного моря.