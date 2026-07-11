В МО сообщили о высокоточных ударах по объектам ВСУ и инфраструктуре Украины

ВС РФ ударили высокоточным оружием и дронами по объектам ВСУ на Украине В МО сообщили о высокоточных ударах по объектам ВСУ и инфраструктуре Украины

Москва11 июл Вести.Вооруженные силы РФ в ночь на 11 июля нанесли групповые удары по военным объектам Украины, применив высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. Об этом сообщило Министерство обороны России.

По данным ведомства, в результате атаки были поражены предприятия украинского военно-промышленного комплекса в Киеве и используемые в интересах ВСУ инфраструктурные объекты на побережье Черного моря.

Ранее в субботу оборонном ведомстве сообщили, что российские военные при помощи беспилотника "Герань-4 Сикер" поразили и вывели из строя энергетическую подстанцию мощностью 110 киловатт в Сумской области, работавшую в интересах Вооруженных сил Украины.

Накануне российские военнослужащие нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в ДНР и Харьковской области.