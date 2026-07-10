МО РФ: ВКС России нанесли увиаудары по объектам ВСУ с применением ФАБ-500

ВС РФ нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по объектам ВСУ в двух регионах МО РФ: ВКС России нанесли увиаудары по объектам ВСУ с применением ФАБ-500

Москва10 июл Вести.Российские военнослужащие нанесли авиаудар по насыпной переправе, использовавшейся украинской армией в ДНР, а также пункту временной дислокации подразделения ВСУ в Харьковской области с применением управляемых авиабомб. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что авиаудар был нанесен бомбами ФАБ-500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК).

Пятью авиабомбами ФАБ-500 … нанесен удар по насыпной переправе, использовавшейся подразделениями ВСУ в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. Также четырьмя авиабомбами ФАБ-500 … нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 159 отдельной механизированной бригады ВСУ в н.п. Захаровка Харьковской области отмечается в сообщении

Кроме того, российские военнослужащие авиаударом уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, который располагался в лесополосе в районе населенного пункта Рубленое Харьковской области.

4 июля сообщалось, что российские войска нанесли авиаудар с применением ФАБ-500 по пункту управления беспилотниками 4-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье в ДНР.