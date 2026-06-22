Минобороны РФ сообщило об ударе бомбами ФАБ-500 по пунктам управления БПЛА ВСУ

ВКС России поразили пункты управления беспилотниками ВСУ бомбами ФАБ-500 Минобороны РФ сообщило об ударе бомбами ФАБ-500 по пунктам управления БПЛА ВСУ

Москва22 июн Вести.Российские Воздушно-космические силы (ВКС) поразили бомбами ФАБ-500 пункты дислокации и управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подконтрольной киевскому режиму территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Видео атаки ВКС было опубликовано в официальном канале ведомства в MAX.

Экипажи ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления беспилотниками и пункту временной дислокации 15 обр ОН НГУ в районах населенных пунктов Анновка и Доброполье. отмечается в сообщении

Ранее 22 июня Минобороны сообщило об ударах дронами "Герань" по хранилищу горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Запорожской области.