Минобороны: ВКС РФ ударили по объектам ВСУ в Харьковской области и ДНР

ВКС России нанесли удары по пунктам управления БПЛА ВСУ Минобороны: ВКС РФ ударили по объектам ВСУ в Харьковской области и ДНР

Москва2 авг Вести.ВКС России нанесли удары по пунктам управления беспилотниками Вооруженных сил Украины в Харьковской области и пункту временной дислокации ВСУ в Райгородке в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, российская авиация поразила пункты управления БПЛА 52-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Прудянке и 33-й отдельной механизированной бригады в Сеньково, а также место временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны в Райгородке.

В результате удара все цели поражены подчеркнули в МО РФ

Для нанесения ударов использовались авиабомбы ФАБ-500, ФАБ-250 и управляемая ракета ЛМУР Х-39.

Ранее российские военные также поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также логистические центры, которые использовались в интересах ВСУ.