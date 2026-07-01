ВС РФ нанесли удары по украинским пунктам дислокации и управления БПЛА

Минобороны РФ показало кадры с ударами по местам дислокации ВСУ ВС РФ нанесли удары по украинским пунктам дислокации и управления БПЛА

Москва1 июл Вести.Российские военные нанесли удары по местам временной дислокации подразделений ВСУ, а также пунктам управления беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало видеоролик, на котором запечатлено применение шести авиабомб ФАБ-500, а также высокоточной ракеты класса "воздух-земля" Х-38МЛ.

Уточняется, что целями ударов стали пункт управления БПЛА 117-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Райское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Также ВС РФ поразили место временной дислокации подразделений 22-й отдельной механизированной бригады в Харьковской области и пункт управления беспилотниками 13-й отдельной бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины вблизи Краснополья в Сумской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли в Запорожской области пункт управления БПЛА. Он был уничтожен подразделениями, входящими в состав группировки войск "Восток" ВС РФ.