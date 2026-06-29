ВКС РФ ударили по пунктам управления БПЛА ВСУ в ДНР МО РФ: российские войска поразили пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР

Москва29 июн Вести.Российские войска поразили пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Кучеров Яр в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар был нанесен Воздушно-космическими силами РФ с применением пяти авиабомб ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе н.п. Кучеров Яр в ДНР были обнаружены пункты управления БПЛА 1-й отдельной бригады особого назначения национальной гвардии Украины. По выявленным целям был нанесен авиаудар отмечается в сообщении

Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение цели, а активность украинских дронов на данном участке снизилась, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские войска поразили пункт управления подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) ВСУ в Никополе Днепропетровской области.