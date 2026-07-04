ВС РФ ударили авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления БПЛА ВСУ у Доброполья

ВКС России нанесли удар по пункту управления БПЛА ВСУ в районе Доброполья ВС РФ ударили авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления БПЛА ВСУ у Доброполья

Москва4 июл Вести.Самолеты Су-34 Воздушно-космических сил России нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления беспилотниками 4-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило российское министерство обороны, опубликовав соответствующее видео.

По данным ведомства, речь идет о четырех авиабомбах, которые оборудованы универсальными модулями планирования и коррекции.

Был нанесен удар по пункту управления БПЛА 4-й отдельной бригады нацгвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье Донецкой народной республики говорится в сообщении

Кроме того, ВКС РФ при помощи четырех ФАБ-250 ударили по огневым позициям на опорном пункте 101-й бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Уланово Сумской области.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что в Харьковской области было поражено хранилище горюче-смазочных материалов, которое в своих интересах использовали ВСУ.