Минобороны сообщило об ударах по пунктам управления беспилотниками ВСУ МО: ВКС России нанесли удары по украинским пунктам управления беспилотниками

Москва26 июн Вести.Российские Воздушно-Космические силы (ВКС) нанесли авиаудары по пунктам управления беспилотниками и местам дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР), Днепропетровской и Сумской областях. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, удар тремя авиабомбами ФАБ-500 с универсальными модулями планирования и коррекции был нанесен по пункту временной дислокации 40-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районе населенного пункта Новопавловка.

Кроме того, четыре авиабомбы такого же типа поразили позиции операторов беспилотников 1-й бригады оперативного назначения ВСУ в районе села Грузское. Еще два боеприпаса были применены по пунктам управления БПЛА 105-й бригады территориальной обороны в районе Великой Писаревки.

В российском военном ведомстве уточнили, что удары по указанным целям наносили экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Ранее в МО РФ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 26 июня нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками дальнего действия по объектам на территории Украины. Целями удара стали территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог военкомата), объекты хранения вооружения в Киеве, а также нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Кременчуге Полтавской области.