Российские ВКС разбомбили 2 места дислокации ВСУ и пункт управления дронами ВКС РФ уничтожили 2 места дислокации ВСУ и пункт управления беспилотниками

Москва26 июл Вести.Истребители Су-34 ВКС России поразили авиабомбами два пункта дислокации ВСУ и один пункт управления беспилотниками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Пятью авиабомбами ФАБ-250 был нанесен удар по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в населенном пункте Райгородок в Донецкой Народной Республики. Еще четырьмя авиабомбами ФАБ-500 уничтожен пункт управления БПЛА 15-й отдельной бригады национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье в ДНР говорится в сообщении

Также российские ВКС с применением авиабомб ФАБ-500 уничтожили пункт временной дислокации 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Кияница Сумской области.

Ранее ВС РФ нанесли удар по предприятиям военной промышленности в Киеве и объектам инфраструктуры порта Черноморск Одесской области, используемым в интересах украинской армии.