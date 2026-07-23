МО показало кадры удара бомбами весом 500 кг по позициям ВСУ МО показало кадры удара 500-килограммовыми бомбами по позициям ВСУ

Москва23 июл Вести.Минобороны России опубликовало кадры ударов авиабомбами ФАБ-500 по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Цели были поражены экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России, отмечается в сообщении ведомства.

Пять 500-килограммовых ФАБов ударили по опорному пункту ВСУ в районе населенного пункта Черное Харьковской области. Тремя ФАБ-500 нанесен удар по пункту управления беспилотниками 4-й бригады Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье ДНР.

Пять ФАБ-250-270 ударили по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Райгородок (ДНР), говорится в сообщении МО РФ.

В ночь на четверг, 23 июля, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили нанесение групповых ударов по объектам инфраструктуры, используемой в интересах украинской армии. В Минобороны сообщили, что российские военные поразили объекты в порту "Одесса", используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.