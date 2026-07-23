Москва23 июлВести.Минобороны России опубликовало кадры ударов авиабомбами ФАБ-500 по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Цели были поражены экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России, отмечается в сообщении ведомства.
Пять 500-килограммовых ФАБов ударили по опорному пункту ВСУ в районе населенного пункта Черное Харьковской области. Тремя ФАБ-500 нанесен удар по пункту управления беспилотниками 4-й бригады Национальной гвардии Украины в районе населенного пункта Доброполье ДНР.
Пять ФАБ-250-270 ударили по пункту временной дислокации 117-й отдельной бригады теробороны ВСУ в районе населенного пункта Райгородок (ДНР), говорится в сообщении МО РФ.
В ночь на четверг, 23 июля, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили нанесение групповых ударов по объектам инфраструктуры, используемой в интересах украинской армии. В Минобороны сообщили, что российские военные поразили объекты в порту "Одесса", используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения.