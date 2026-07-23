Москва23 июлВести.В ночь на четверг, 23 июля, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили нанесение групповых ударов по объектам инфраструктуры, используемой в интересах украинской армии. Российские военные поразили объекты в порту "Одесса", используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.
В результате ударов в порту "Одесса" ... поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначенияговорится в сообщении МО РФ
Кроме того, российская армия ударными БПЛА в Одессе поразила цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставки в Вооруженные силы Украины (ВСУ).
Ранее 23 июля в Минобороны сообщили, что беспилотные расчеты группировки войск "Центр" уничтожили средства доставки грузов и склады ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).