МО: ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ в Одессе, поражены порт и цех сборки БПЛА

ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ в Одессе, поражены порт и цех по сборке БПЛА МО: ВС РФ нанесли удар по объектам ВСУ в Одессе, поражены порт и цех сборки БПЛА

Москва23 июл Вести.В ночь на четверг, 23 июля, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили нанесение групповых ударов по объектам инфраструктуры, используемой в интересах украинской армии. Российские военные поразили объекты в порту "Одесса", используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удары были нанесены высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате ударов в порту "Одесса" ... поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения говорится в сообщении МО РФ

Кроме того, российская армия ударными БПЛА в Одессе поразила цех по производству комплектующих для беспилотников и склад с дронами, предназначенными для поставки в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее 23 июля в Минобороны сообщили, что беспилотные расчеты группировки войск "Центр" уничтожили средства доставки грузов и склады ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).