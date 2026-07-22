Мадьяр заявил, что супруга Орбана якобы укачивала его в младенчестве

Мадьяр рассказал, как жена Орбана укачивала его в младенчестве Мадьяр заявил, что супруга Орбана якобы укачивала его в младенчестве

Москва22 июл Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр рассказал, что жена бывшего венгерского премьера Виктора Орбана Анико Леваи укачивала его в детстве, когда работала в юридической фирме отца Мадьяра.

По его словам, которые приводит новостной портал Index, Леваи с очень немногими людьми общается на "ты".

Во время работы адвокатом (Анико Леваи – прим. ред.) часто качала меня на коленях, когда мой отец был занят сказал Мадьяр

В публикации уточняется, что Мадьяр не раз напоминал, что жена Орбана проходила стажировку у его отца и что ей приходилось приглядывать за маленьким Петером.

В мае Мадьяр открыл для публики официальную резиденцию Орбана. Он начал проводить экскурсии в кабинете, спальне и зале заседаний венгерского правительства.