Мадьяр призвал расследовать роль Орбана в деле "золотого конвоя" с Украины Мадьяр: нужно выяснить роль Орбана в громком деле украинских инкассаторов

Москва25 июн Вести.Венгерский премьер Петер Мадьяр призвал выяснить роль своего предшественника Виктора Орбана в деле с задержанием украинских инкассаторов с золотом.

Инцидент произошел в марте. По подозрению в отмывании денег были задержаны семь украинцев, перевозивших в Австрию 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В тот же день задержанных депортировали на Украину, деньги и золото были конфискованы, в Венгрии начали расследовать цель их перевозки.

Мадьяр в четверг прокомментировал публикацию прокурорского документа, что Орбан фигурирует в числе лиц, чью роль в деле инкассаторов нужно выяснить.

...Мы ожидаем незамедлительного ответа от прокуратуры, были ли Виктор Орбан и Янош Хайду (экс-глава Антитеррористического центра Венгрии - ред.) допрошены в качестве подозреваемых отметил нынешний венгерский премьер в соцсетях

Украинское издание "Страна" ранее выяснило, что украинские инкассаторы годами возили золото и валюту из Австрии через Венгрию на Украину. В то же время в СМИ появились слухи, что золото Киев якобы отправлял оппозиционной Орбану партии "Тиса", которую возглавляет Мадьяр.