Москва25 июнВести.Венгерский премьер Петер Мадьяр призвал выяснить роль своего предшественника Виктора Орбана в деле с задержанием украинских инкассаторов с золотом.
Инцидент произошел в марте. По подозрению в отмывании денег были задержаны семь украинцев, перевозивших в Австрию 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девять килограммов золота. В тот же день задержанных депортировали на Украину, деньги и золото были конфискованы, в Венгрии начали расследовать цель их перевозки.
Мадьяр в четверг прокомментировал публикацию прокурорского документа, что Орбан фигурирует в числе лиц, чью роль в деле инкассаторов нужно выяснить.
...Мы ожидаем незамедлительного ответа от прокуратуры, были ли Виктор Орбан и Янош Хайду (экс-глава Антитеррористического центра Венгрии - ред.) допрошены в качестве подозреваемыхотметил нынешний венгерский премьер в соцсетях
Украинское издание "Страна" ранее выяснило, что украинские инкассаторы годами возили золото и валюту из Австрии через Венгрию на Украину. В то же время в СМИ появились слухи, что золото Киев якобы отправлял оппозиционной Орбану партии "Тиса", которую возглавляет Мадьяр.