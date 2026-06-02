Аналитик Кошкович: премьеру Мадьяру не следовало снимать себя на видео в уборной

Москва2 июн Вести.Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, который записал видеообращение из уборной штаб-квартиры национального банка, устроил неуместную пиар-акцию. Такое мнение высказал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Ранее новый глава венгерского правительства, желая показать "чересчур роскошные" интерьеры, отремонтированные в период нахождения у власти Виктора Орбана, опубликовал в соцсетях соответствующий видеоролик.

Так Мадьяр наглядно попытался обвинить своего предшественника в "коррупции" и "расточительстве".

Дамы и господа, премьер-министр Венгрии снимает видео в одном из гостевых туалетов центрального банка. Если отбросить очевидное, — то, что премьер-министру, пожалуй, не стоит снимать на видео унитазы и туалетные ершики — можно ли считать эту уборную слишком роскошной для штаб-квартиры Центробанка европейской страны? написал в соцсети X Кошкович

Он отметил, что эффект от пиар-акции Мадьяра оказался сомнительным, поскольку интерьер служебного техпомещения банка выглядит скромнее, чем в некоторых заведениях общепита.

Я видел и более шикарные туалеты в пабах с вполне умеренными ценами добавил Кошкович

24 мая Мадьяр распорядился открыть для бесплатного посещения официальную резиденцию Виктора Орбана, чтобы все желающие могли увидеть зал заседаний кабинета министров, рабочий кабинет и личные покои экс-премьера Венгрии.

За неделю до этого новый глава правительства страны заявил, что не намерен переезжать в прежнюю государственную резиденцию.