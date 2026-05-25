Москва25 мая Вести.Евросоюз уже успел разочароваться в новом премьер-министре Венгрии Петере Мадьяре. Такое мнение в беседе с News.ru выразил депутат Госдумы Александр Толмачев.

Как быстро власти Евросоюза разочаровались в свежем премьер-министре Венгрии, а ведь на него русофобы возлагали большие надежды. Разочарование настигло европейцев по очень простой причине: Петер Мадьяр сказал все как есть уточнил Толмачев

По его словам, "наниматели" преемника Виктора Орбана надеялись, что он "будет исполнять нужную им песенку", однако вместо этого он начал озвучивать правду.

Не все идет по их сценарию. Твердолобость ЕС, оголтелая русофобия заставляют Запад называть черное белым, а белое черным. Европу такое поведение ни к чему хорошему не приведет подчеркнул парламентарий

Оппозиционная партия "Тиса", председателем которой является Петр Мадьяр, победила на выборах в Венгрии в апреле 2026 года. Мадьяр заменил Виктора Орбана на посту премьер-министра страны.