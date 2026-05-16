Москва16 маяВести.Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал пожертвовать свое выходное пособие в размере 107 тысяч евро детскому дому "Добрый самаритянин" в Великой Доброни Закарпатской области Украины.
Свежеутвержденный премьер-министр несет чушь. Я жертвую причитающееся мне по закону выходное пособие детскому дому "Добрый Самаритянин" при Реформатской церкви в Закарпатьенаписал Орбан в Facebook (запрещен в РФ)
Ранее венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что Орбан не получит свое выходное пособие в размере 107 тыс. евро.