Орбан хочет передать свое выходное пособие в 107 тыс. евро детдому в Закарпатье

Москва16 мая Вести.Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал пожертвовать свое выходное пособие в размере 107 тысяч евро детскому дому "Добрый самаритянин" в Великой Доброни Закарпатской области Украины.

Свежеутвержденный премьер-министр несет чушь. Я жертвую причитающееся мне по закону выходное пособие детскому дому "Добрый Самаритянин" при Реформатской церкви в Закарпатье написал Орбан в Facebook (запрещен в РФ)

Ранее венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что Орбан не получит свое выходное пособие в размере 107 тыс. евро.