Орбан заявил, что в случае победы на выборах не даст Киеву денег

Москва12 апр Вести.Венгрия не станет передавать Киеву вооружение и деньги, но продолжит оказывать гуманитарную помощь. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в ходе выступления на предвыборном митинге в Будапеште.

По его словам, которые приводит ТАСС, венгры "не будут уничтожать себя" ради другого государства.

Мы будем делать для Украины все, что должна делать христианская нация, но мы не собираемся отдавать наших детей в солдаты, отдавать наши деньги и наши вооружения подчеркнул Орбан

Политик отметил, что Венгрия продолжит идти "только по пути мира", если возглавляемая им партия ФИДЕС одержит победу на предстоящих парламентских выборах. Он также выразил уверенность, что Будапешт сможет убедить Киев возобновить транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Ранее Орбан заявил, что его страна в преддверии выборов столкнулась с беспрецедентным иностранным вмешательством.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.