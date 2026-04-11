Орбан: Сийярто не может "даже бабушке позвонить" без прослушки спецслужб Запада

Сийярто не может "даже бабушке позвонить" без прослушки Запада, сказал Орбан

Москва11 апр Вести.Западные спецслужбы настолько интенсивно прослушивают телефон главы МИД Венгрии Петера Сийярто, что тот "даже бабушке позвонить" не может без их внимания. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан на митинге в Будапеште.

Политик отметил, что его страна в преддверии парламентских выборов столкнулась с беспрецедентным давлением и уровнем вмешательства в избирательный процесс от иностранных государств, передает агентство РИА Новости.

Петер Сийярто даже бабушке своей не может позвонить, чтобы об этом не доложила какая-нибудь спецслужба сказал Орбан

Он добавил, что "умирал от смеха", когда услышал обвинения в адрес Сийярто, что тот якобы рассказывал России повестку совещаний Евросоюза. Орбан обратил внимание на тот факт, что все министры на заседаниях ЕС пользуются смартфонами, а потому инсинуации в адрес конкретно Сийярто несостоятельны.

Ранее появилась информация, что венгерский журналист Саболч Паньи, сотрудничающий с изданием VSquare, предоставил иностранным спецслужбам номер мобильного телефона Петера Сийярто. Затем украинские спецслужбы начали перехватывать телефонные разговоры политика. В связи с этим министерство юстиции Венгрии начало расследование инцидента.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее демонстрацией лицемерия Евросоюза и отметила, что взаимный шпионаж и шантаж - норма для европейцев.

Петер Сийярто, в свою очередь, заявил, что ему нечего скрывать. Он с иронией подчеркнул, что "список перехваченных телефонных разговоров не является полным".