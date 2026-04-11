Сийярто: Венгрия не пустит Украину в Евросоюз при премьерстве Орбана

Москва11 апр Вести.Будапешт не пустит Украину в Европейский союз (ЕС), а также будет бороться за доступ к российским энергоресурсам, если у власти останется правительство Виктора Орбана. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, которые передает агентство РИА Новости, в Брюсселе намерены передать европейские деньги киевской "военной мафии".

Пока в этой стране суверенное национальное правительство, Венгрия не пойдет на войну, деньги венгров останутся в Венгрии, а украинцы никогда в жизни не войдут в Евросоюз сообщил Сийярто

Он также подчеркнул, что Венгрию хотят "навсегда лишить" нефти из РФ, однако Будапешт намерен сохранить возможность закупать российские энергоресурсы.

Премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Сийярто "даже бабушке позвонить" не может без прослушки западных специальных служб. По его словам, Будапешт в преддверии парламентских выборов столкнулся с беспрецедентным давлением со стороны иностранных государств.

Между тем премьер-министр Чехии Андрей Бабиш выразил поддержку Виктору Орбану. Он напомнил, что венгерский премьер всегда защищал граждан страны.