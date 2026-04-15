Politico: соратники Орбана в ЕС могут принять его идеи в вопросе поддержки Киева

Москва15 апр Вести.В Евросоюзе остаются соратники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые могут принять от него "эстафету" в вопросе поддержки Украины и предоставления Киеву кредита в 90 млрд евро. Об этом пишет газета Politico.

Уточняется, что речь идет о премьере Словакии Роберте Фицо, его чешском коллеге Андрее Бабише, премьер-министре Италии Джорджи Мелони, бывшем премьере Словении Янезе Янше и экс-президенте Болгарии Румене Радеве.

Уход Орбана не означает, что [глава ЕК Урсула] фон дер Лейен или Киев могут вздохнуть с облегчением. В Европейском совете, где собираются все 27 лидеров для принятия решений, по-прежнему есть несколько союзников Орбана и несколько потенциальных новых помех отмечается в публикации

Уточняется, что верным соратником Орбана по наложению вето на принятие антироссийских санкций и кредита Украине был Фицо. За сокращение поддержки Киеву выступал также и Бабиш.

Орбан, выступая 12 апреля перед сторонниками "ФИДЕС", признал поражение на парламентских выборах в Венгрии и назвал их итоги "понятными, но болезненными". Он подчеркнул, что партия продолжит служить Венгрии и ее народу и "никогда не сдастся".