Фицо высказался об "ошибке" Орбана в контексте Украины Фицо заявил, что Орбан ошибся с блокировкой кредита Евросоюза Украине

Москва17 мая Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Виктор Орбан в бытность главой правительства Венгрии совершил ошибку, заблокировав выделение Украине кредита от Евросоюза на сумму 90 миллиардов евро.

Это мнение политик высказал во время встречи со студентами в городе Гандлове. Запись опубликована в аккаунте представительства словацкого кабмина на видеохостинге YouTube.

Фицо отметил, что сам наряду с коллегами из Чехии и Венгрии также выступал против предоставления Киеву этих средств.

Вместе с этим он указал, что не может блокировать решение, если оно было принято в рамках международного права.

В этом, по моему мнению, Виктор Орбан допустил ошибку. Нельзя блокировать то, что уже согласовано, что просто принято приводит РБК слова Фицо

Он добавил, что, несмотря на существующие правила, у стран остается достаточно возможностей для проведения независимой политики.

Орбан неоднократно блокировал выделение кредита, ссылаясь на то, что Украина препятствует транзиту российской нефти через трубопровод "Дружба".

В конце апреля Евросоюз одобрил кредит для Украины, а также 20-й пакет санкций в отношении России.

Решение о выделении Киеву 90 миллиардов евро на 2026–2027 годы было принято на саммите ЕС в декабре 2025 года. Из этой суммы 60 миллиардов предназначены для закупки вооружений, а 30 миллиардов евро — для нужд украинского бюджета.