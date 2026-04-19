Москва19 апрВести.Будапешт не снимет вето с кредита ЕС Украине на 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По его словам, через Брюссель венгерская сторона получила сигнал от Украины о готовности возобновить поставки российской нефти уже с понедельника при условии, что Венгрия разблокирует одобрение кредита.
Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти - нет денегнаписал Орбан на своей странице в соцсети Х
Он добавил, что как только поставки нефти по "Дружбе" будут восстановлены, Венгрия перестанет препятствовать утверждению кредита, при этом сама не будет участвовать в его финансовом обеспечении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Евросоюз все равно нашел бы способ разблокировать кредит для Украины - вне зависимости от исхода парламентских выборов в Венгрии и позиции партии Виктора Орбана. Он отметил, что в этом вопросе не стоит питать иллюзий.
Совет ЕС по иностранным делам намерен 21 апреля обсудить вопрос о разблокировании кредита Киеву на 90 млрд евро, который ранее был заблокирован Венгрией.