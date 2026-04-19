Орбан рассказал, при каких условиях Киев возобновит поставки по "Дружбе"

Москва19 апр Вести.Украина готова возобновить поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" уже 20 апреля, если Будапешт снимет свое вето с кредита от Евросоюза на 90 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в соцсети X.

Через Брюссель мы получили сообщение от Украины о том, что они готовы возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в понедельник при условии, что Венгрия снимет блокаду с кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро говорится в публикации

Политик напомнил, что позиция Венгрии на этот счет не изменилась. По его словам, вето с решения о выдаче кредита будет снято только после возобновления поставок нефти.