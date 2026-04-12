Орбан заявил, что Украина откроет "Дружбу" сразу после выборов в Венгрии

Москва12 апр Вести.Украина возобновит работу нефтепровода "Дружба" на следующее утро после окончания парламентских выборов в Венгрии. Такой прогноз в беседе с РИА Новости сделал премьер-министр страны Виктор Орбан.

Выборы в Венгрии стартовали в воскресенье, 12 апреля. Граждане изберут 199 депутатов. В ходе голосования решится, сохранит ли власть правящая коалиция в составе партии "Фидес" во главе с Орбаном и ее младшего партнера "Христианско-демократическая народная партия", или же победу одержит оппозиционная партия "Тиса", лидер которой, Петер Мадьяр, выступает за более плотное сотрудничество с Евросоюзом и НАТО.

Мы выиграем выборы и на следующее утро украинцы его откроют ответил премьер на вопрос о нефтепроводе "Дружба"

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что службы Украины отремонтируют "Дружбу" к лету. Он также сослался на некоторые договоренности, утверждая, что сроки окончания ремонтных работ "были оговорены".