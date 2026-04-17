Мадьяр: поставки нефти по "Дружбе" могут начаться вновь на следующей неделе

Москва17 апр Вести.Будущий премьер-министр Венгрии, глава победившей на выборах в минувшее воскресенье партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба" могут возобновиться на следующей неделе. Он сослался на информацию венгерской нефтегазовой компании MOL.

Гендиректор MOL сообщил, что, как мы ожидаем, поставки по "Дружбе" могут возобновиться на следующей неделе сказал политик в ходе пресс-конференции в парламенте страны

В конце января Украина прекратила прокачку нефти по "Дружбе" в Венгрию и Словакию, сославшись на повреждения нефтепровода. В ответ Венгрия заявила о шантаже со стороны киевского режима, перестала поставлять на Украину дизельное топливо и заблокировала предоставление кредита Евросоюза в 90 млрд евро.

Представители руководства Словакии также заявляли, что считают нефтепровод исправным, а прекращение поставок по нему - политическим шантажом Киева.