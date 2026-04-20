Москва20 апр Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский должен возобновить поставки нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" и перестать заниматься шантажом Будапешта, заявил журналистам будущий премьер-министр Венгрии, глава победившей на парламентских выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр.

Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать заявления Зеленского, что нефтепровод скоро будет готов к работе, но поставки энергоресурсов по нему возобновятся лишь после отзыва вето на предоставление Киеву кредита Евросоюза в 90 миллиардов евро.

Если нефтепровод "Дружба" пригоден для транспортировки нефти, то, пожалуйста, откройте его в соответствии с обещанием… У нас… есть информация, что это может произойти в ближайшие дни, как и было объявлено, но мы не допустим никакого шантажа сказал политик

17 апреля Мадьяр заявил, что поставки нефти из России по трубопроводу "Дружба" могут возобновиться на следующей неделе. До этого Владимир Зеленский обещал, что трубопровод "Дружба" починят до конца апреля.

В конце января Украина прекратила прокачку энергоресурсов по "Дружбе" в Венгрию и Словакию, поводом стало якобы повреждение трубопровода. В ответ Будапешт обвинил Киев в шантаже, отказался от поставок ему дизельного топлива и заблокировал выделение кредита Евросоюза в 90 миллиардов евро.