Москва14 апр Вести.Нефтепровод "Дружба" будет отремонтирован до конца апреля. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Что касается нефтепровода, как мы обещали, до конца апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы функционировать заявил Зеленский

Ранее глава киевского режима заявлял, что украинские службы завершат ремонт трубопровода "Дружба", через который российская нефть поступает в Венгрию и Словакию, этой весной. В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предполагал, что запуск нефтепровода произойдет сразу после завершения выборов в стране.

Парламентские выборы в Венгрии были проведены 12 апреля, большинство избирателей отдали голоса оппозиционной партии "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр. Он уже выступил с заявлением, что остановка "Дружбы" грозит стране энергетическим кризисом.