Москва13 апр Вести.Глава венгерской партии "Тиса", победившей на парламентских выборах 12 апреля, Петер Мадьяр заявил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" создает угрозу для энергоснабжения Венгрии.

Его слова передает ТАСС.

Мы всегда будем стремиться закупать нефть по максимально низкой цене и с максимальной надежностью, но посмотрите на нефтепровод "Дружба". Судя по тому, что произошло, это ставит под угрозу энергоснабжение Венгрии заявил он во время пресс-конференции

При этом политик не уточнил, какие шаги он намерен предпринять для возобновления транзита российской нефти через Украину, заблокированного с 27 января, и воздержался от прямых обвинений в адрес какой-либо из сторон в связи со сложившейся ситуацией.