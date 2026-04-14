Победа Петера Мадьяра в Венгрии вызвала обеспокоенность на Украине

Москва14 апр Вести.Украинские СМИ выражают обеспокоенность в связи с результатами парламентских выборов в Венгрии, на которых победила партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром.

Как пишет издание "Страна.ua", позиция нового венгерского лидера по вопросу сохранения поставок нефти и газа из России может стать серьезным камнем преткновения в отношениях между Киевом и Будапештом.

Мадьяр подчеркнул, что для Венгрии приоритетным является приобретение энергоносителей по максимально выгодным и безопасным ценам.

Стремление Будапешта сохранить экономические связи с Москвой в энергетической сфере, по мнению аналитиков, станет одной из главных "горячих точек", препятствующих налаживанию диалога с украинской стороной в ближайшем будущем.