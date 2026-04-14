В Киеве не питают иллюзий, что отношения с Венгрией улучшатся после выборов Politico: Украина не питает иллюзий, что отношения с Венгрией внезапно улучшатся

Москва14 апр Вести.Украина не питает иллюзий по поводу возможного улучшения отношений с Венгрией после победы партии "Тиса" Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии. Об этом сообщило Politico.

Как уточняет издание, Украина ожидает долгой и кропотливой работы по поиску точек соприкосновения с новыми венгерскими властями.

Чиновники в Киеве не питают иллюзий о том, что две страны внезапно станут союзниками говорится в материале

Одним из ключевых разногласий остается вопрос работы нефтепровода "Дружба". Украина, по данным издания, стремится ограничить транзит российской нефти, тогда как для Венгрии этот маршрут является важным источником поставок.

Кроме того, в Киеве допускают, что позиция Венгрии по ускоренному вступлению Украины в Европейский союз может не оправдать ожиданий украинской стороны. Таким образом, даже при возможных политических изменениях в Венгрии Украина готовится к длительному диалогу без гарантий быстрого результата.

На выборах 12 апреля "Тиса" одержала убедительную победу, получив 138 из 199 мест в Государственном собрании – однопалатном парламенте Венгрии, по данным национального избирательного бюро. Премьер-министр Виктор Орбан признал поражение своей партии "ФИДЕС – Венгерский гражданский союз".