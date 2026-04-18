Журналист Фази: слова Мадьяра о "Дружбе" указывают на вмешательство в выборы

Москва18 апр Вести.Слова главы победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра о скором возобновлении работы нефтепровода "Дружба" говорят о внешнем вмешательстве в процесс выборов. Такое мнение выразил журналист Томас Фази в соцсети X.

По его мнению, стратегия была ясна с самого начала и напоминала ту, которая была использована в отношении замороженных средств Евросоюза. Как выразился журналист, стратегия могла быть такова: "Проголосуете за не того кандидата - и можете забыть о дешевой российской нефти, но проголосуете за нужного, ... и, возможно, нам удастся решить эту проблему".

Это - вопиющее вмешательство из-за рубежа и дестабилизация, осуществленные при полной поддержке Брюсселя сказано в публикации Томаса Фази

17 апреля Мадьяр заявил, что прокачка нефти по "Дружбе" может быть восстановлена на следующей неделе.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Оппозиционная партия "Тиса", которую возглавляет Мадьяр, победила правящую партию "Фидес" Виктора Орбана.