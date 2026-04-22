Экономист Чирков: у Венгрии есть шанс на возобновление транзита нефти из России

Москва22 апр Вести.У Венгрии есть шансы на возобновление поставок по нефтепроводу "Дружба" после ультиматума будущего премьер-министра страны Петера Мадьяра в адрес киевского режима. Такое мнение доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, жесткая позиция будущего главы венгерского правительства говорит о решимости добиваться возобновления поставок нефти.

Я думаю, что у Венгрии есть шанс возобновить поставки по трубопроводу "Дружба". В принципе, неожиданно, вот новый венгерский лидер проявил такую жесткую позицию по отношению к Украине, то есть это было даже некоторой такой сенсацией… По высказываниям украинской стороны, в общем-то, как мне кажется, есть некоторая … тенденция или некоторое такое желание пойти на компромисс сказал Чирков

Возобновление транзита нефти по "Дружбе" будет выгодно не только Венгрии, но и всей Европе, добавил экономист. По его мнению, полномасштабно европейские страны не станут переходить на использование российских энергоносителей, однако если некоторые государства решатся на такой шаг, то это поможет стабилизировать топливный рынок в Европе.

Ранее будущий премьер-министр Венгрии, глава победившей на парламентских выборах партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что готов снять вето Венгрии на критически важный для главы киевского режима Владимира Зеленского кредит в 90 миллиардов евро, однако при условии возобновления поставок нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба".