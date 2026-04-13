На Украине призвали сильно не радоваться победе Мадьяра на выборах в Венгрии

Москва13 апр Вести.Не стоит сильно радоваться победе главы венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра на парламентских выборах в Венгрии и надеяться на то, что новая власть Венгрии будет дружелюбна к Украине. Об этом заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов.

По его словам, власти Венгрии должны показать свое отношение к Украине на деле, а не на словах.

Не стоит сильно радоваться и надеяться на то, что новоизбранная власть будет дружелюбна к нам написал Филатов в своем Telegram-канале

Он подчеркнул, что Украине следует не забывать то "зло", которое якобы принес премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Оппозиционная партия "Тиса" победила на парламентских выборах в Венгрии. Как сообщало издание Politico, ее глава Петер Мадьяр выступает против ускоренного вступления Украины в ЕС.