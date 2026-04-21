Москва21 апр Вести.Трубопровод "Дружба", по которому осуществляется транзит нефти в Венгрию и Словакию, может возобновить работу. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале он рассказал о деятельности Украины в энергетическом секторе.

Как и было определено в коммуникации с Европейским союзом, Украина выполнила ремонтные работы на участке нефтепровода "Дружба" написал Зеленский

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова возобновить подачу энергоресурсов через трубопровод "Дружба".