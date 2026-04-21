Песков: РФ готова возобновить транзит нефти по "Дружбе", все зависит от Киева

Песков: РФ готова к возобновлению транзита по нефтепроводу "Дружба" Песков: РФ готова возобновить транзит нефти по "Дружбе", все зависит от Киева

Москва21 апр Вести.Россия готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба", однако все зависит от того, прекратит ли шантаж украинская сторона. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что российская сторона технически готова к возобновлению поставок и сохраняет договорные обязательства перед Венгрией.

Но после того, как начался шантаж киевского режима, эти поставки были остановлены. Все зависит от киевского режима: откроют ли они трубу и прекратят ли они шантаж сказал Песков в ответ на вопрос о перспективах возобновления поставок в Венгрию и Словакию по "Дружбе"

Ранее венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока заявил, что поставки нефти по "Дружбе" могут возобновиться во вторник, 21 апреля.