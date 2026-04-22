Москва22 апрВести.Детали возобновления поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" в настоящее время прорабатываются на корпоративном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии "Известиям".
Песков прокомментировал информацию о готовности венгерской компании MOL к приему сырья.
По корпоративным линиям ведутся контакты. Я не знаю деталей, потому что там должна была быть заявка на прокачку. [Я не знаю], был ли обмен этими письмами, которые предусмотрены на такие случаи — на случай остановки или возобновления. Это, скорее, корпоративный вопроссказал он
Песков добавил, что возобновление прокачки может стать позитивным сигналом для взаимодействия Москвы и Будапешта. По его словам, если венгерская власть сохранит прагматичную позицию, можно будет ожидать продолжения диалога.
По версии экспертов, решение Киева возобновить транзит связано с изменением политической ситуации в Венгрии после парламентских выборов 12 апреля. Тогда победила оппозиционная партия "Тиса" под руководством Петера Мадьяра.