Песков: вопросы о "Дружбе" следует задать Венгрии и другим странам Европы

Песков переадресовал вопросы о "Дружбе" Венгрии и другим странам Европы

Москва13 апр Вести.Вопрос о дальнейшей судьбе нефтепровода "Дружба" стоит задать Венгрии и другим европейским странам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Россия является и будет оставаться одним из самых надежных поставщиков энергоносителей в мире.

Вам нужно спросить об этом Венгрию и еще кого-то в Европе сказал Песков в ответ на вопрос о том, что ждет нефтепровод "Дружба"

10 апреля глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что украинские службы завершат ремонт трубопровода "Дружба" весной 2026 года. Он сослался на некоторые договоренности, уточнив, что сроки окончания ремонта "были оговорены".