Дмитрий Песков назвал условие для продолжения диалога с Венгрией Песков: если Будапешт сохранит прагматизм, то контакты РФ и Венгрии возможны

Москва22 апр Вести.Можно ожидать продолжения общения между Россией и Венгрией в дальнейшем, если Будапешт сохранит свою прагматичную позицию. Об этом в интервью газете "Известия" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь главы российского государства ответил на вопрос, станет ли возобновление прокачки нефтепродуктов в Венгрию по трубопроводу "Дружба" позитивным импульсом к взаимодействию Москвы и Будапешта.

Потом, конечно, если действительно продолжится такая прагматичная позиция, то можно ожидать, что это общение будет отметил Песков

Детали транзита нефти по трубопроводу "Дружба" сейчас обсуждаются на уровне корпораций, пояснил Песков. С венгерской стороны это "Венгерская нефтегазовая компания" (MOL), с российской – нефтегазовая компания "Транснефть-Дружба".

Там же компания MOL задействована. По корпоративным линиям ведутся контакты. Я не знаю деталей, потому что там должна была быть заявка на прокачку добавил пресс-секретарь президента России

С конца января 2026 года поставки нефти по южной ветке нефтепровода "Дружба" в Словакию и Венгрию были прекращены. Киев заявил о повреждении трубопровода и необходимости его ремонта. Будапешт и Братислава такому объяснению не поверили, они посчитали приостановку нефтепоставок шантажом со стороны Киева, а также политическим давление на них со стороны режима Владимира Зеленского.