Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Словакию ожидаются в четверг

Москва22 апр Вести.Поставки российской нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновятся в четверг. Об этом заявила министр экономики страны Дениса Сакова.

В настоящее время нефтепровод блокирован Украиной.

Возобновление прокачки и поставок в Словакию планируется завтра утром написала она в соцсети Facebook (информационный ресурс компании Meta, запрещенной в РФ)

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не снимет вето с кредита ЕС Украине на 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит нефти по трубопроводу "Дружба".