Москва22 апрВести.Поставки российской нефти в Словакию по трубопроводу "Дружба" возобновятся в четверг. Об этом заявила министр экономики страны Дениса Сакова.
В настоящее время нефтепровод блокирован Украиной.
Возобновление прокачки и поставок в Словакию планируется завтра утромнаписала она в соцсети Facebook (информационный ресурс компании Meta, запрещенной в РФ)
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не снимет вето с кредита ЕС Украине на 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит нефти по трубопроводу "Дружба".