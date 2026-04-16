Москва16 апр Вести.Словакия намерена блокировать принятие 20-го пакета антироссийских санкций Евросоюза до тех пор, пока не будут получены гарантии возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар 15 апреля 2026 года.

Позиция Братиславы вызвана энергетическим кризисом: с конца января 2026 года Украина полностью перекрыла транзит российской нефти по южной ветке "Дружбы", ведущей в Словакию и Венгрию. Руководство страны подчеркивает, что не поддержит новые ограничения против РФ, пока под угрозой находится национальная энергетическая безопасность и стабильная работа нефтеперерабатывающих заводов.