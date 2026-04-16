Глава МИД Словакии Бланнар заявил, что страна не будет блокировать кредит Киеву МИД Словакии откажется от блокировки €90 млрд кредита Украине

Москва16 апр Вести.Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланнар сообщил депутатам еврокомитета словацкого парламента, что Братислава не будет препятствовать выделению Киеву кредита в €90 млрд, хотя и намерена заблокировать 20-й пакет антироссийских санкций. Об этом пишет издание Denník N.

По словам главы МИД, Словакия будет сдерживать введение новых ограничений против России, пока не получит гарантий возобновления транзита нефти по трубопроводу "Дружба" через территорию Украины. "Ясную, прозрачную и проверяемую декларацию" о возобновлении поставок требует Братислава, подчеркнул Бланнар.

Позиция будущего правительства Венгрии свидетельствует о готовности Будапешта поддержать разморозку кредита для Киева. Ранее эти средства блокировала команда уходящего премьера Виктора Орбана, которая ранее не смогла одержать победу на парламентских выборах, уступив партии "Тисо" во главе с Петером Мадьяром.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее заявлял о планах "принять эстафету" у Орбана и продолжить препятствовать кредитованию Украины. Владимир Зеленский упоминал возможность запуска "Дружбы" в конце апреля, однако Фицо выразил сомнения в этом.